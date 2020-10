Αιτωλοακαρνανία

Επίθεση σκύλου σε αγόρι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στιγμές τρόμου για το άτυχο παιδί.

Στιγμές τρόμου έζησε ένα 11χρονο αγόρι που δέχτηκε επίθεση από σκύλο αγνώστου ιδιοκτήτη στο Μεσολόγγι

Το τετράποδο επιτέθηκε στο αγόρι προκαλώντας του βαθιά τραύματα κυρίως στο δεξί του πόδι.

Ωστόσο αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, αποχώρησε.

Από το Αστυνομικού Τμήμα του Μεσολογγίου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστου δράστη για τις σωματικές βλάβες προκλήθηκαν στο παιδί.

Πηγή: thebest.gr