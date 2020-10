Φωκίδα

Πήγε να κόψει ξύλα και βρέθηκε νεκρός

Θρήνος για τον ατυχο άνδρα. Παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.

(εικόνα αρχείου)

Ένας 49χρονος άνδρας από την Πολύδροσο (Σουβάλα) Φωκίδας βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιοχή του Παρνασσού όπου είχε μεταβεί για να κόψει ξύλα.

Ο άτυχος άνδρας είχε πάρει το πρωί το αγροτικό του για να μεταβεί στην περιοχή, ωστόσο επειδή αργούσε να επιστρέψει οι δικοί του ανησύχησαν και βγήκαν να τον ψάξουν, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Δυστυχώς οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν, καθώς ο άνθρωπός τους βρέθηκε νεκρός πλησίον του αυτοκινήτου του. Σύμφωνα με την αστυνομία που εξέτασε τον χώρο, αποκλείστηκε εγκληματική ενέργεια ή κάποιο θανατηφόρο ατύχημα και όλα δείχνουν ότι ο 49χρονος έφυγε από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο ξαφνικά και πρόωρα το νήμα της ζωής του.