Χαλκιδική

Τραγωδία: Νέα παιδιά “χάθηκαν” στην άσφαλτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να ανασυρθούν οι σοροί των νέων από τα συντρίμμια.

Την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο άφησαν, το βράδυ της Κυριακής, δύο νέοι σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο από τα Σήμαντρα προς τη Βάβδο Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν 25χρονο και μία 21χρονη, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε τροχαίο περίπου στις 11 το βράδυ, όταν το όχημά τους βγήκε εκτός πορείας και για άγνωστους λόγους προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτρισμού.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με επτά άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που ανέσυραν τους άτυχους νέους χωρίς τις αισθήσεις τους.