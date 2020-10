Σέρρες

Τρακτέρ καταπλάκωσε αγρότη που έπεσε σε γκρεμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος βρήκε ένας άνδρας, ενώ κινείτο με το τρακτέρ του.

(φωτογραφία αρχείου)

Νεκρός ανασύρθηκε 49χρονος, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε, για άγνωστη αιτία, έπεσε σε πλαγιά με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να τον καταπλακώσει.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε δασική περιοχή του Δήμου Βισαλτίας Σερρών, ενώ ο άτυχος άνδρας φαίνεται ότι μετέφερε ξύλα.

Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ανάσυρση του 49χρονου.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ερευνώνται από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.