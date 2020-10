Εύβοια

Έγκυος πέθανε ξαφνικά στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία από τον ξαφνικό χαμό της 27χρονης κοπέλας.

Σοκ έχει προκαλέσει στη τοπική κοινωνία της Χαλκίδας ο αιφνίδιος θάνατος της 27χρονης Ελένης Κιούση, η οποία ήταν 8 μηνών έγκυος, ενώ ήταν μητέρα ενός αγοριού ηλικίας 3,5 ετών...

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του EviaZoom.gr, η 27χρονη «έφυγε» από τη ζωή υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες.



Συγκεκριμένα την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι της στη Λιανή Άμμο, ένιωσε ζαλάδες και ξαφνική αδιαθεσία. Στη συνέχεια ειδοποίησε τους γονείς της, οι οποίοι την μετέφεραν στο νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ μαζί της χάθηκε και το αγέννητο παιδί της.



Έχει διαταχθεί νεκροψία - νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου της.

Η κηδεία της θα γίνει στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Χαλκίδας.