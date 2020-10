Χαλκιδική

Χαλκιδική: Σαρωτικό το πέρασμα ανεμοστρόβιλου (εικόνες)

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε στο Νέο Μαρμαρά η κακοκαιρία που έπληξε το πρωί της Τρίτης τη Χαλκιδική.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν με ισχυρό ανεμοστρόβιλο έπληξαν κυρίως τη Σιθωνία.

Στο Νέο Μαρμαρά ξηλώθηκαν στέγες σπιτιών, ενώ κεραμίδια «καρφώθηκαν» σε αυτοκίνητα, την ώρα που οι δρόμοι γέμισαν με ξύλα και μπάζα.

Το φαινόμενο κράτησε μόλις λίγα λεπτά, αλλά το γεγονός ότι εμφανίστηκε στις 6 το πρωί ήταν που δεν προκάλεσε τραυματισμούς ανθρώπων.

Από το πρωί βρίσκονται στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Α.Τ Σιθωνίας, ενώ οι κάτοικοι και ο Δήμος προσπαθούν να επαναφέρουν την κανονικότητα στον οικισμό.

Πηγή: halkidikinews.gr