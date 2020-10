Αχαΐα

Φρίκη! Ξεκοίλιασαν γάτες στην παραλία (σκληρές εικόνες)

Τα άτυχα ζώα θανατώθηκαν με φρικτό τρόπο.

Ένα αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισε μια γυναίκα το απόγευμα της Τρίτης, περπατώντας στην περιοχή της Πλαζ, στην Πάτρα.

Σε κατάσταση σοκ αντίκρισε 8 γάτες που είχαν πεθάνει με φρικτό τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, φαίνεται ότι οι γάτες δεν είχαν δηλητηριαστεί, αλλά είχαν ξεκοιλιαστεί, με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον μαχαίρι.

Η γυναίκα που τις βρήκε, αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες, καθώς η υπόθεση φαίνεται να έχει σοβαρές παραμέτρους σε ότι αφορά τον ή τους δράστες.