Ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε παραλία (εικόνες)

Εντυπωσιάζουν οι εικόνες από την επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν βατραχάνθρωποι του Πολεμικού Ναυτικού και το Λιμενικό.

Ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία βρέθηκε στην παραλία της Αμμουδάρας, στο δήμο Μαλεβιζίου εξουδετέρωσαν οι βατραχάνθρωποι του Πολεμικού Ναυτικού, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος Ηρακλείου.

Οι εικόνες από την έκρηξη, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης είναι εντυπωσιακές.

Η βόμβα εντοπίστηκε πριν από λίγες μέρες.

Πηγή: flashnews.gr