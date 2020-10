Θεσσαλονίκη

Αναβιώνει στο δικαστήριο η δολοφονία της 63χρονης από τον ψυκτικό

Τι κατέθεσαν η κόρη της άτυχης γυναίκας αλλά και η μητέρα του 31χρονου. Η «συγγνώμη» του κατηγορούμενου.

Με την εξέταση μαρτύρων ξεκίνησε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη του νεαρού ψυκτικού που κατηγορείται ότι σκότωσε με σφυρί 63χρονη πελάτισσά του στην Καλαμαριά, ύστερα από μεταξύ τους καβγά για τη συντήρηση του κλιματιστικού της.

Πρώτη ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα η κόρη της 63χρονης, η οποία ήταν εκείνη που επιστρέφοντας στο πατρικό της εντόπισε νεκρή την μητέρα της, μέσα σε λίμνη αίματος. «Ήθελε να προσέχει τον καθαρισμό του κλιματιστικού επειδή ο πατέρας μου είχε πεθάνει από τη νόσο των λεγεωνάριων» είπε στην κατάθεσή της.

Από την πλευρά της, η μητέρα του 31 ετών κατηγορούμενου, κατέθεσε ότι ο γιος της ουδέποτε είχε δημιουργήσει προβλήματα και απέδωσε την πράξη του στο θυμό και την ψυχολογική φόρτιση που βίωσε, επειδή το θύμα προηγουμένως τον εξύβρισε και τον χτύπησε. «Είχε σοκαριστεί από την συμπεριφορά της» επισήμανε η ίδια, περιγράφοντας στο δικαστήριο όσα της μετέφερε ο γιος της: «Οι ύβρεις με θόλωσαν, εξαφανίστηκε ο κόσμος από μπροστά μου» φέρεται να της μετέφερε σε συνάντηση που είχαν δύο μήνες μετά το φονικό κι ενώ εκείνος ήταν προφυλακισμένος.

Νωρίτερα, ο κατηγορούμενος ψυκτικός κλήθηκε να τοποθετηθεί επί της κατηγορίας που τον βαραίνει και ομολόγησε την πράξη του. «Είμαι ένοχος. Ζητώ μία τεράστια συγγνώμη από την οικογένεια» ανέφερε και παρέπεμψε στην απολογία του για τις συνθήκες υπό τις οποίες διέπραξε το έγκλημα.

Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί αύριο το πρωί οπότε αναμένεται να γίνει η απολογία του.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, όλα ξεκίνησαν όταν ο ψυκτικός, επικαλούμενος φόρτο εργασίας, αρνήθηκε να προβεί σε κάποια πρόσθετη εργασία που ζήτησε η άτυχη γυναίκα. Αυτό φαίνεται πως την δυσαρέστησε και καθώς η μία κουβέντα έφερε την άλλη, ακολούθησαν εκατέρωθεν απωθήσεις στο διάδρομο του διαμερίσματος. Στη συνέχεια, ο ψυκτικός κατηγορείται ότι άρπαξε ένα σφυρί από την εργαλειοθήκη του «χτυπώντας αλλεπάλληλες φορές στο κεφάλι το θύμα του με συνέπεια να το τραυματίσει θανάσιμα».

Ακολούθως, ο ίδιος συνέχισε κανονικά τα επαγγελματικά του ραντεβού αφού προηγουμένως καθάρισε τα ρούχα του με ηλεκτρικό ψεκαστήρα και πέταξε τα γάντια εργασίας και το σφυρί σε κάδο απορριμμάτων.