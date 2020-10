Σέρρες

Κορονοϊός - Σέρρες: Αυξάνονται ανησυχητικά τα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των νέων κρουσμάτων είναι και αστυνομικοί, που φέρονται να μολύνθηκαν στη διάρκεια ελέγχων σε νυχτερινά καταστήματα.

(φωτογραφία αρχείου)

Αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα κορονοϊού στις Σέρρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία για ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού.

Σήμερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε άλλα 8 κρούσματα στην ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ αυτών, όπως μεταδίδει το Δίκτυο TV, είναι ένας 70χρονος, μία 61χρονη, δύο νέοι (ηλικίας 27 και 28 ετών αντίστοιχα).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στις Σέρρες εμφανίστηκαν και τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού σε αστυνομικούς. Πρόκειται για δύο αστυνομικούς, οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα και ήδη έχουν τεθεί σε καραντίνα. Ο ένας αστυνομικός φαίνεται πως κόλλησε τον ιό, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε νυχτερινά καταστήματα της πόλης των Σερρών, παρότι φορούσε μάσκα και είχε πάρει όλα τα απαιτούμενα μέτρα.

Ο έτερος αστυνομικός ( που το τεστ που έκανε στον Προμαχώνα) ήρθε σε επαφή με συναδέλφους του, μόλις μία μέρα καθώς επέστρεψε από άδεια, δυστυχώς όμως θα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα και οι συνάδελφοι του, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στο Α.Τ. που υπηρετεί .

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη η Αστυνομική διεύθυνση Σερρών, έχει ενημερωθεί για το πώς πρέπει να δράσει ώστε να προστατέψει το ανθρώπινο δυναμικό της.