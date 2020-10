Ηλεία

Αμαλιάδα: του “καθάρισαν” 10000 ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι καθαριστές που ανέλαβαν τη δουλειά, έδειξαν… υπερβάλλων ζήλο.

Τους προσέλαβε να καθαρίσουν το σπίτι του και αυτοί το έκαναν και με το παραπάνω. Ο λόγος για έναν άνδρα και μια γυναίκα που σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρονται να είναι οι δράστες κλοπής του χρηματικού ποσού των 10.000 από την οικία που πήγαν να καθαρίσουν στην Αμαλιάδα.

Όπως αναφέρει σχετικά και η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. "... από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος δύο ημεδαπών (άνδρας - γυναίκα ), διότι στις 22-9-2020 στην Αμαλιάδα, έχοντας αναλάβει καθαριότητα οικίας, αφαίρεσαν 10.000 ευρώ, τα οποία κατείχε ο ιδιοκτήτης της οικίας εντός του υπνοδωματίου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των δραστών θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας".

Πηγή: ilialive.gr