Αχαΐα

Αναβιώνει ο θάνατος της Δώρας που “έφυγε” μετά την γέννα

Στον Εισαγγελέα ο φάκελος με το πόρισμα της ΕΔΕ που θα ρίξει “φως” στα αίτια του θανάτου της 27χρονης.

Στον Εισαγγελέα παρέδωσε ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης, τον φάκελο με το πόρισμα της ΕΔΕ που θα ρίξει “φως” στα αίτια του θανάτου της 27χρονης Δώρας που “έφυγε” στις αρχές Ιουνίου, μετά τη γέννηση του παιδιού της. Σύμφωνα με τον κ. Καρβέλη υπάρχουν ευθύνες, ενώ όπως είπε, θα ακολουθήσει και πειθαρική δίωξη μέσα από τα αρμόδια όργανα της 6ης ΥΠΕ.

Η άτυχη 27χρονη Δώρα από το Βαρθολομιό Ηλείας ενώ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο μωράκι στις 18 Μαΐου, λίγο αργότερα ήταν εγκεφαλικά νεκρή. Η γυναίκα πήγε στις 18 Μαΐου για να κάνει το προεγχειρητικό έλεγχο για να γεννήσει την επομένη ημέρα με προγραμματισμένο ραντεβού για καισαρική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο γιατρός είδε ότι είχε συσπάσεις μήτρας και την έβαλε στο χειρουργείο κάνοντας το τεστ για τον κορωνοϊό, που είναι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις, βάσει πρωτοκόλλου.

Λίγο αργότερα γέννησε το αγοράκι, αλλά όπως ενημέρωσαν τον σύζυγό της, η 27χρονη ήταν εγκεφαλικά νεκρή, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη. Η γυναίκα εισήχθη εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί εγκεφαλικό θάνατο. Η 27χρονη δυστυχώς κατέληξε στις 6 Ιουνίου.