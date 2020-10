Ρεθύμνου

“Βούλιαξε” η Κρήτη από τη βροχή (εικόνες)

Προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην πόλη του Ρεθύμνου. Καταστροφές στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Έντονη βροχόπτωση το βράδυ της Τρίτης στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο δημιούργησε προβλήματα στους δρόμους, με τα φρεάτια να μην έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης των βρόχινων υδάτων.

Ο κόμβος προς την Καλλιθέα μετατράπηκε σε λίμνη, με αποτέλεσμα τα οχήματα να ακινητοποιηθούν.

Ζημιές προκλήθηκαν και στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και συγκεκριμένα στην αίθουσά του, όπου μέρος της οροφής κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να «επιστρατευτούν» κουβάδες για τα νερά.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, σε πολλές περιοχές του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου.

Η Κρήτη βρέθηκε για δεύτερη μέρα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Εικόνες: ekriti.gr, neakriti.gr