Θεσσαλονίκη

Μπούκαραν με τα όπλα σε επιχείρηση

Ακινητοποίησαν τον υπάλληλο και του άρπαξαν το ταμείο.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε εταιρεία παραγωγής πάγου, στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέβαλαν στην εταιρεία, τα ξημερώματα, κρατώντας όπλα. Ακινητοποίησαν υπάλληλο που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην εταιρεία και πήραν 1.200 ευρώ.

Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπιισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οι δράστες αναζητούνται