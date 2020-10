Δωδεκανήσα

Φαροφύλακας στην Στρογγύλη: Τούρκοι, καθίστε στα αυγά σας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νικήτας Σαμψάκος μιλά στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Πρωινοί Τύποι”, για το ηθικό των ακριτών έναντι των τουρκικών προκλήσεων.