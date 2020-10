Σέρρες

Κορονοϊός: Νέα μέτρα στις Σέρρες

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν από το Δήμο, σε μια ύστατη προσπάθεια αποφυγής lockdown.

«Η έξαρση της πανδημίας πρέπει να μας βρει όλους συμμάχους, ώστε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο του lockdown. Πρωταρχικός στόχος του δήμου Σερρών είναι να περιορίσουμε την έξαρση των κρουσμάτων. Οι επόμενες ημέρες είναι πολύ κρίσιμες για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού. Για αυτόν τον λόγο λαμβάνουμε νέα, δραστικά μέτρα σε πρώτη φάση για μία εβδομάδα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Δήμου είναι ανύπαρκτοι αλλά ό,τι δυνάμεις διαθέτουμε θα τις δώσουμε στην κοινή προσπάθεια», υπογράμμισε ο δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης.

Συγκεκριμένα, ο δήμος Σερρών με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας προχωρά για μία εβδομάδα στα εξής μέτρα:

Αναστολή λειτουργίας όλων των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αναστολή παραχώρησης σχολικών και δημοτικών χώρων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους.

Αναστολή όλων των παραστάσεων του ΔΗΠΕΘΕ.

Αναστολή των τμημάτων της Σχολής Χορού και της Γυμναστικής Ενηλίκων της ΚΕΔΗΣ.

Επιπλέον, στη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκαν οι εξής δράσεις:

Προμήθεια 8 πυλών ακριβούς μέτρησης θερμοκρασίας, προκειμένου να εγκατασταθούν στις εισόδους του Δημαρχείου και όλων των δημοτικών χώρων.

Προμήθεια 6.500 υφασμάτινων μασκών πολλαπλών χρήσεων, ώστε να διανεμηθούν σε μαθητές και καθηγητές σε πρώτη φάση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ενεργοποίηση των εθελοντικών ομάδων για κοινωνικές δράσεις.

Σχεδιασμός πλέγματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το ΔΗΠΕΘΕ, την Κ.Ε.ΔΗ.Σ και τη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Σερρών.

Καμπάνια ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την τήρηση των μέτρων προστασίας.

Καθημερινή απολύμανση των παιδικών χαρών.

Ενίσχυση της Αστυνομίας με το δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας και των υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας για τη συγκρότηση πρόσθετων μεικτών κλιμακίων ελέγχου.

Στο μεταξύ, κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ θα παραμείνει στις Σέρρες όλη την εβδομάδα, ώστε να συνεχίσει τη διενέργεια δωρεάν γρήγορων ελέγχων για την ανίχνευση του κορονοϊού.

