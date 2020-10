Λακωνία

Δημοτική σύμβουλος πήγε να ψηφίσει με ασθενοφόρο! (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Δημοτική Σύμβουλος ανατολικής Μάνης Κανέλλα Κολοκούρη.