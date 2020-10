Σέρρες

Κορονοϊός - Σέρρες: Συναγερμός για κρούσματα σε γηροκομείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα έκτακτα μέτρα στην πόλη για την αποφυγή του lockdown. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης.

Δεκατρία κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σε γηροκομείο στις Σέρρες, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης.

Όπως είπε 6 εργαζόμενοι και 7 τρόφιμοι ηλικιωμένοι διαγνώσθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, μετά τις εξετάσεις που έκαναν σε ιδιωτικό εργαστήριο.



Οι ηλικιωμένοι έχουν ήδη μεταφερθεί και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αναφοράς της Θεσσαλονίκης.



Οι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και αυτό έγινε για προληπτικούς λόγους, όπως ορίζει το πρωτόκολλο.

Νέα έκτακτα μέτρα

Το βράδυ της Κυριακής ο δήμος Σερρών ανακοίνωσε νέα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν σε νέα σύσκεψη. Τα μέτρα αυτά θα ισχύουν για τουλάχιστον μια εβδομάδα.

Αναστολή λειτουργίας όλων των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αναστολή παραχώρησης σχολικών και δημοτικών χώρων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους.

Αναστολή όλων των παραστάσεων του ΔΗΠΕΘΕ.

Αναστολή των τμημάτων της Σχολής Χορού και της Γυμναστικής Ενηλίκων της ΚΕΔΗΣ.

Επιπλέον, στη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκαν οι εξής δράσεις:

Προμήθεια 8 πυλών ακριβούς μέτρησης θερμοκρασίας, προκειμένου να εγκατασταθούν στις εισόδους του Δημαρχείου και όλων των δημοτικών χώρων.

Προμήθεια 6.500 υφασμάτινων μασκών πολλαπλών χρήσεων, ώστε να διανεμηθούν σε μαθητές και καθηγητές σε πρώτη φάση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ενεργοποίηση των εθελοντικών ομάδων για κοινωνικές δράσεις.

Σχεδιασμός πλέγματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το ΔΗΠΕΘΕ, την Κ.Ε.ΔΗ.Σ και τη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Σερρών.

Καμπάνια ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την τήρηση των μέτρων προστασίας.

Καθημερινή απολύμανση των παιδικών χαρών.

Ενίσχυση της Αστυνομίας με το δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας και των υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας για τη συγκρότηση πρόσθετων μεικτών κλιμακίων ελέγχου.

Σημειώνεται ότι η κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ θα παραμείνει στις Σέρρες όλη την εβδομάδα, ώστε να συνεχίσει τη διενέργεια δωρεάν γρήγορων ελέγχων για την ανίχνευση του κορονοϊού.