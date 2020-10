Θεσσαλονίκη

Θανάσιμη πτώση άνδρα από δέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως και γιατί βρέθηκε στο κενό. Μοιραία στάθηκε η πτώση του σε κάγκελα.

Στην προσπάθεια του να κόψει ένα δέντρο, σε οικοπεδικό χώρο, στην περιοχή του Δρυμού, στην Θεσσαλονίκη, ένας άνδρας ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο.

Ταυτόχρονα, έχασε την ισορροπία του και έπεσε πάνω σε κάγκελα περίφραξης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα.

Επί τόπου έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία με δύο οχήματα και 4 πυροσβέστες.

Ο άνδρας δυστυχώς κατέληξε στα τραύματα του.

Πηγή: politesoraiokastrou.gr