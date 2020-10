Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη “μαϊμού” υπάλληλος του ΕΟΔΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

43χρονος παρίστανε τον υπάλληλο του ΕΟΔΥ και οδηγούσε αυτοκίνητο με φάρο...

Τον υπάλληλο του ΕΟΔΥ παρίστανε 43χρονος ο οποίος κινούνταν με ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο είχε βάλει γαλάζιο φάρο!

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 43χρονο εντόπισαν αστυνομικοί ομάδας ΔΙΑΣ κατά την περιπολία τους σε γειτονιές της Σταυρούπολης και τον συνέλαβαν.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε χώρους του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φορητοί ασύρματοι.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.