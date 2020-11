Ηλεία

Αμαλιάδα: νεκρός και ο ξάδελφος της 23χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά από 10 ημέρες στη ΜΕΘ. Η 23χρονη ξαδέλφη του είχε βρει ακαριαίο θάνατο στο ίδιο τροχαίο.

Ένας 30χρονος υπέκυψε στα τραύματα του μετά από τροχαίο δυστύχημα που έγινε πριν από 10 ημέρες στην Αμαλιάδα.

Ο 30χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία οδηγούσε μηχανή στην οποία επέβαινε η 23χρονη ξαδέλφη του.

Το δίκυκλο έπεσε σε κολώνα με αποτέλεσμα η κοπέλα να χάσει τη ζωή της, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Έγινε διακομιδή από την Αμαλιάδα στον Πύργο και μετά στην Πάτρα, όμως άφησε την τελευταία του πνοή στην εντατική.