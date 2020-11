Ηράκλειο

Κορονοϊός: Το “γλέντησαν” λίγο πριν το lockdown στο Ηράκλειο (εικόνες)

Το αδιαχώρητο σε μπαρ λίγο πριν τεθεί σε ισχύ το lockdown σε όλη την χώρα λόγω της πανδημίας.

Μπορεί η χώρα να μπκήκε στο δεύτερο lockdown από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, όμως στην Κρήτη αρκετός κόσμος δεν… αγχώθηκε και το έριξε έξω την παραμονή.

Ενα μπαρ στο Ηράκλειο, μάλιστα, γέμισε κόσμο το βράδυ της Παρασκευής, όπου δεν τηρήθηκαν τα μέτρα κατά του κορονοϊού. Οπως φαίνεται και στις φωτογραφίες το μαγαζί ήταν γεμάτο όρθιους θαμώνες, οι οποίοι διασκέδαζαν, καθώς το μαγαζί έμενε ανοιχτό και δεν έβαζε όριο στον κόσμο που έμπαινε εντός.

