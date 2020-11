Φθιώτιδα

Αγροτικό έφερε τούμπες και κατέληξε σε ελιές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από "θαύμα" σώθηκε ο οδηγός του οχήματος. Στο σημείο βρέθηκε και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών.

Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή ενός αγροτικού αυτοκινήτου, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο δρόμο Αμφίκλειας - Κάτω Τιθορέας.



Το όχημα έφυγε εκτός δρόμου και ανετράπη λίγο πριν την Κάτω Τιθορέα την ώρα που υπήρχε ψιλόβροχο και το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό.



Το αγροτικό έφυγε με αρκετή ταχύτητα εκτός δρόμου, γκρεμίζοντας δύο ελιές και φέρνοντας τούμπες μέχρι που προσγειώθηκε ανάποδα, με τον οδηγό, που είναι κάτοικος Ελάτειας, να εγκλωβίζεται μέσα σε αυτό.





Επενέβη πλήρωμα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αμφίκλειας, ενώ αρχικά δόθηκε και σήμα στην 7η ΕΜΑΚ, που δε χρειάστηκε τελικά να φτάσει στο σημείο. Ο άνδρας που είχε τις αισθήσεις του, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με την πρώτη εκτίμηση να είναι ενθαρρυντική για την κατάσταση της υγείας του.



Στο σημείο βρέθηκε και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών στο δρόμο για τις περιοχές της Λοκρίδας που επισκέπτεται στο πλαίσιο του Φιλανθρωπικού του έργου και έσπευσε αμέσως να δώσει την πατρική του στήριξη στον τραυματία και στους διασώστες.





Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το ΑΤ Αμφίκλειας - Ελάτειας.

Πηγή: lamiareport.gr