Σέρρες

Σέρρες: Άνθισαν οι “άγριες” μηλιές μέσα στο φθινόπωρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνόησαν την φύση η οποία "ζει" ημέρες άνοιξης...

Παρότι οδεύουμε προς τον χειμώνα και το ημερολόγιο γράφει 8 Νοεμβρίου στο Καρυδοχώρι Σερρών τα "άγρια" μήλα άνθισαν, παρότι ακόμα δεν πρόλαβαν να ωριμάσουν οι καρποί που δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι.



Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνόησαν την φύση η οποία "ζει" ημέρες άνοιξης, παρότι οδεύουμε προς τον χειμώνα, όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες του Κώστα Νικολαΐδη.