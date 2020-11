Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εγκλωβισμοί σε ασανσέρ λόγω διακοπής ρεύματος

Δεκάδες κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική, μετά την αιφνίδια διακοπή του ρεύματος.

Περίπου είκοσι κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες πολυκατοικιών σε περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, δέχτηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λίγο μετά τις 14:45 ύστερα από έκτακτη διακοπή ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με το τηλεφωνικό τεχνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ η διακοπή ρεύματος «οφείλεται σε βλάβη μετασχηματιστή και αφορά στο ευρύτερο κέντρο της πόλης όπως τις οδούς Αγίας Σοφίας και Εγνατία, τη Λ. Νίκης, την Μοναστηρίου, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου κ.ά.. ενώ όπως εκτιμούν οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί περίπου στις 5 το απόγευμα».

Τρία συνεργεία της Πυροσβεστικής επιχείρησαν σε επτά περιπτώσεις.