Αχαΐα

Σύλληψη μέντιουμ που “έγδυσε” πελάτισσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφερε να την πείσει ότι κινδυνεύει και να της αποσπάσει τα χρήματα.

Μία 62χρονη γυναίκα, η οποία συστήνονταν ως μέντιουμ που λύνει μάγια, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, διότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, απέσπασε, με διάφορα τεχνάσματα, από μία 55χρονη, περισσότερα από 20.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, η συλληφθείσα ισχυρίστηκε στην παθούσα ότι της έχουν κάνει μάγια, τα οποία μπορούσε να λύσει έναντι χρηματικής αμοιβής.

Μάλιστα, η 62χρονη, για να πείσει την 55χρονη, της απέστειλε με διαφορετικά στοιχεία, ένα δέμα με σαπούνια και βελόνες, ενώ στη συνέχεια της ανέφερε ότι σε λίγες μέρες θα χάσει την ζωή της από τα μάγια.

Παράλληλα, εκμεταλλευόμενη η συλληφθείσα την ψυχολογική κατάσταση της 55χρονης, της ζητούσε συνεχώς χρήματα, με αποτέλεσμα να της αποσπάσει περισσότερα από 20.000 ευρώ.

Όμως, κατά την τελευταία συνάντηση των δύο γυναικών, η 62χρονη συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι βρήκαν στην κατοχή της το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της συλληφθείσας, οι αστυνομικοί βρήκαν 130 ευρώ, μια επαγγελματική κάρτα, σταυρό, δύο αγαλματίδια με αιγυπτιακό και κινέζικο σχέδιο, Καινή Διαθήκη, Κοράνι και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη κατ΄ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και απειλή, πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.