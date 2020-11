Ηράκλειο

Βίντεο από την άγρια επίθεση σε υπαλλήλους καθαριότητας

Ντροπή και σοκ προκαλεί το βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί ο άγριος ξυλοδαρμός σε βάρος των υπαλλήλων του δήμου Ηρακλείου.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την επίθεση σε βάρος εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Ηρακλείου, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας από αγνώστους.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 3 περίπου τα ξημερώματα, την ώρα που το απορριμματοφόρο πλησίασε κάδους και δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα ΙΧ το πλησίασαν, με τους οδηγούς τους να πατούν τις κόρνες τους.

Τότε βγήκαν από τα δύο οχήματα περίπου δέκα άτομα με ξύλα κι άρχισαν να χτυπούν τους υπαλλήλους καθαριότητας.

Ο ένας από τους δύο υπαλλήλους του Δήμου δέχθηκε περισσότερα χτυπήματα, αφού ο δεύτερος κατάφερε να χαθεί στα στενά της περιοχής.

Η ταυτότητα των δραστών παραμένει άγνωστη.

Πηγή: creta24.gr