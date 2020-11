Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: θετικοί εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ

Θετικοί στον κορονοϊό διαγνώσθηκαν 30 εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ, αριθμός που δεν αποκλείεται να αυξηθεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού, Γιώργο Σκόδρα.

Όπως δήλωσε, έχουν ληφθεί 600 δείγματα από εργαζόμενους και κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται και άλλα αποτελέσματα από τα μοριακά τεστ για COVID-19. «Ακολουθούμε τον ρυθμό της πόλης. Εφαρμόζουμε πιο αυστηρά το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ», σημείωσε ο κ. Σκόδρας.

Όσον αφορά στην ιχνηλάτηση των επαφών των θετικών κρουσμάτων, είπε πως πάνω από 150 άτομα έχουν τεθεί σε καραντίνα, ενώ θα συνεχιστούν τα μοριακά τεστ για να υπάρξει ασφάλεια και προστασία για όλους.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ απέστειλε και αίτημα προς τον ΕΟΔΥ, έτσι ώστε κλιμάκιο να προβεί στη διενέργεια rapid test στους εργαζόμενους. Τέλος, απέκλεισε το ενδεχόμενο η εξέλιξη, με τους θετικούς εργαζόμενους να επηρεάσει τη συχνότητα των δρομολογίων ή και να τα τροποποιήσει, αφού όπως είπε, είναι λίγοι οι οδηγοί που έχουν κορωνοϊό.