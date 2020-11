Θεσσαλονίκη

Άγνωστος μαχαίρωσε διεμφυλικό άτομο

Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς και στη συνέχεια στο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Γιαννιτσών, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, όπου 60χρονος δέχθηκε επίθεση για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αιχμηρό αντικείμενο.



Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς και στη συνέχεια στο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται. Όπως έγινε γνωστό φέρει τραύματα στην πλάτη και στον θώρακα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για διεμφυλικό άτομο. Τη διερεύνηση του περιστατικού, το οποίο έγινε λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ επί της οδού Κωλέττη, έχει αναλάβει το ΑΤ Λευκού Πύργου.