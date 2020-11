Λέσβος

ΓτΚ για το μωρό στο Μαυροβούνι: Καλώς ήρθες νέε Άνθρωπε (εικόνες)

Εν μέσω έξαρσης του κορονοϊού, γεννήθηκε το πρώτο μωρό στον νέο καυταυλισμό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από τους Γιατρούς του Κόσμου, "Εν μέσω έξαρσης της επιδημίας Covid19, σε αντίξοες συνθήκες, με τον καιρό να χειροτερεύει διαρκώς, σε έναν νέο, προσωρινό καταυλισμό που στήθηκε σε χρόνο ρεκόρ προκειμένου να στεγάσει όσους έφυγαν από την Μόρια μετά την φωτιά… σε συνθήκες που φαντάζουν εξωπραγματικές ακόμα και για τους πιο σκληραγωγημένους, μια νέα ζωή ήρθε στο φως σήμερα, διατρανώνοντας ξανά το μήνυμα της ελπίδας, της επιμονής και του μέλλοντος.

Η ομάδα αναπαραγωγικής υγείας των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στο Μαυροβούνι της Λέσβου, έφερε στις 12.11.2020 στον κόσμο το πρώτο μωράκι που γεννήθηκε εντός του καταυλισμού, εντός του χώρου υπηρεσιών υγείας του ΕΟΔΥ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η οργάνωση έρχεται αντιμέτωπη με τέτοιο περιστατικό. Αυτή είναι η αποστολή μας. Περάσαμε μέσα από τις εσχατιές της ερήμου στο Σουδάν, δουλέψαμε στους αυτοσχέδιους καταυλισμούς της Τουρκίας και της Αϊτής και γυρίσαμε πίσω στις προσφυγικές δομές φιλοξενίας της Ελλάδας. Εργαστήκαμε σε σκηνές και στην ύπαιθρο, με πενιχρά μέσα και αυτοσχέδιες λύσεις, υποστηρίζοντας πληθώρα γυναικών ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνικότητας να φέρουν σε πέρας ομαλά την εγκυμοσύνη τους. Υποστηρίζοντας το δικαίωμα στην ζωή. Στην ζωή που αντιστέκεται, στην ζωή που επιμένει…

Η νέα αυτή γέννα -κάτω από τις συνθήκες της πανδημίας και των συνεπακόλουθων περιοριστικών μέτρων- ωστόσο, μας δίνει την ευκαιρία για μια σειρά από επίκαιρες και -ελπίζουμε - χρήσιμες επισημάνσεις.

Η πρώτη από αυτές αφορά τη σημασία και την αναγκαιότητα των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι «οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι το πεδίο στο οποίο η μάχη για την υγεία κερδίζεται ή χάνεται» όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι προσπάθειες επομένως να επιτύχουμε μια καθολική υγειονομική κάλυψη πρέπει να εστιάσουν στην προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ένας προσωρινός καταυλισμός - όπως το Μαυροβούνι - που φιλοξενεί ~ 7.600 ανθρώπους (ο μεγαλύτερος προσφυγικός καταυλισμός στην Ευρώπη) πρέπει να καλύπτεται πλήρως και επαρκώς από το απαραίτητο υγειονομικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και θα κληθεί κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επείγουσα υγειονομική ανάγκη που σίγουρα θα προκύψει. Μια τέτοια δομή χωρίς τις κατάλληλες υγειονομικές υπηρεσίες εντός της, μπορεί να είναι επικίνδυνη για τους διαμένοντες και ασύμβατη με το ανθρωπιστικό και ιατρικό ιδεώδες.

H απειλή της περαιτέρω διασποράς του COVID-19 εντός και εκτός στεγαστικών δομών έχει επιφέρει την αναμενόμενη ανάγκη λήψης μέτρων περιορισμού της κίνησης. Ειδικότερα στην φάση που βρισκόμαστε, κατά την οποία οι διαμένοντες στον καταυλισμό δεν μπορούν να μετακινηθούν με ευκολία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει συνέργεια όλων των φορέων για ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής κάλυψης όσων έχουν ανάγκη εντός του νέου καταυλισμού.

Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο καλύπτονται πληρέστερα οι υγειονομικές ανάγκες των ασθενών εντός της δομής αλλά συγχρόνως διασφαλίζεται πολύτιμος χώρος και χρόνος για το εθνικό σύστημα υγείας, τις τοπικές δομές φροντίδας υγείας και το Βοστάνειο νοσοκομείο της Μυτιλήνης - να ανταποκριθούν.

Η κοινωνία μας δοκιμάζεται από μια πρωτόγνωρη κρίση. Ας μην αφήσουμε κανέναν πίσω καθώς βαδίζουμε σε αυτόν το δρόμο. Αναγνωρίζοντας ότι η αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου είναι θεμελιώδες ανθρωπιστικό δικαίωμα, ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κατά προτεραιότητα .

Τα νέα της γέννας στο Μαυροβούνι έφεραν για μια ακόμα φορά χαρά, συγκίνηση και περηφάνεια στο σύνολο του προσωπικού της οργάνωσης. Έχουμε επιτελέσει το καθήκον μας. Έχουμε κάνει αυτό που μπορούσαμε. Είμαστε εκεί, όπου υπάρχουν άνθρωποι. Τελικά, είναι ωραίο να είσαι Γιατρός του Κόσμου. Όλου του κόσμου.