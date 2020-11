Αιτωλοακαρνανία

Κορονοϊός: συναγερμός για κρούσματα σε γηροκομείο

Θετικά τα τεστ σε τρόφιμους και εργαζόμενους στη δομή. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρέθηκε από νωρίς στο γηροκομείο. Αναμένονται και νέα τεστ...

Συναγερμός σήμανε στο γηροκομείο Αγρινίου για κρούσματα κορονοϊού μεταξύ των τροφίμων και των εργαζομένων στη δομή.

Τουλάχιστον έξι άτομα βρέθηκαν θετικά σε τεστ που πραγματοποιήθηκαν στο γηροκομείο. Πρόκειται για τρεις νοσηλεύτριες, ακόμα ένα άτομο του προσωπικού αλλά και δύο ηλικιωμένες γυναίκες που ζουν στη δομή.

Ο ΕΟΔΥ ενημερώθηκε αρχικά για μια θετική νοσηλεύτρια, η οποία υποβλήθηκε σε τεστ μετά από τη λήξη της άδειάς της. Κλιμάκιο έσπευσε στο ίδρυμα και με rapid τεστ έλαβε δείγμα από 80 περίπου τρόφιμους και 32 εργαζόμενους.

Οι δυο ηλικιωμένες θα μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ οι αρμόδιοι είναι σε εγρήγορση. Προσωπικό και τρόφιμοι θα υποβληθούν εξάλλου σε επαναληπτικά τεστ και τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: agrinionews.gr