Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε εν κινήσει βυτιοφόρο (βίντεο)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε με οκτώ πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε εν κινήσει βυτιοφόρο όχημα, κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου, περιφερειακά της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο οδηγός πρόλαβε κι εγκατέλειψε εγκαίρως την καμπίνα του οχήματος, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Για λίγη ώρα διακόπηκε η κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε στην μηχανή του βυτιοφόρου, το οποίο και υπέστη ζημιές.

Βίντεο: Ράδιο Θεσσαλονίκη