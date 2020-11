Ιωάννινα

Πολυτεχνείο: Επεισόδια και τραυματισμοί στα Γιάννενα (βίντεο)

Βίαιες συμπλοκές. Δεκάδες προσαγωγές από την Αστυνομία.

Επεισόδια, ξυλοδαρμοί και τραυματισμοί αμαύρωσαν τις φετινές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου στα Γιάννεν.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 17.00 στην πλατεία ηρώων Πολυτεχνείου, όπου επρόκειτο να γίνει κατάθεση στεφάνων από το Εργατικό Κέντρο, εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους, όταν μέλη του Συνδικάτου Οικοδόμων κατέβηκαν από τον λόφο Βελισσαρίου και εισήλθαν στην πλατεία.

Ακολούθησαν βίαιες συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ υπήρξαν και δεκάδες προσαγωγές.

Παράλληλα μέλη συνδικάτων κατέβηκαν στη λεωφόρο Δωδώνης, ενώ μία ολιγομελής ομάδα φοιτητών κινήθηκε από τον χώρο της φοιτητικής εστίας στη Δόμπολη, όπου έλαβε χώρα συμπλοκή με δυνάμεις των ΜΑΤ.

Από τις συμπλοκές τραυματίστηκαν δύο νεαροί και διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Η κατάθεση στεφάνων τελικά πραγματοποιήθηκε αρκετή ώρα μετά και αφού ηρέμησαν τα πνεύματα...

