Βοιωτία

Τροχαίο με τρακτέρ και τρία αυτοκίνητα (εικόνες)

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης.

Τρία οχήματα και ένα τρακτέρ με τρέιλερ ενεπλάκησαν σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη διασταύρωση της Υψηλάντης, στο δρόμο Θήβας – Λιβαδειάς.

Το τρακτέρ, που ρυμουλκούσε ελιές, χτυπήθηκε στο πίσω μέρος της πλατφόρμας από το ένα όχημα, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να χάσει τον έλεγχό του.

Το μεγάλο αγροτικό όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε χαντάκι, ενώ η πλατφόρμα του παρέμεινε στο οδόστρωμα.

Δύο αυτοκίνητα που είχαν κατεύθυνση προς τη Λιβαδειά, έπεσαν πάνω στην πλατφόρμα.

Ο απολογισμός του τροχαίου ήταν τρεις ελαφρά τραυματίες και σοβαρές ζημιές στα οχήματα.

Πηγή: tvstar.gr