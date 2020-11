Κοζάνη

Κορονοϊός – Κοζάνη: Προς θανάτωση χιλιάδες μινκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ακόμη τέσσερις φάρμες βρέθηκαν θετικά ζώα στον θανατηφόρο ιό.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Θερίζει και τα μίνκ στην Κοζάνη ο κορονοιός, καθώς σε ακόμη τέσσερις φάρμες, βρέθηκαν θετικά ζώα στον θανατηφόρο ιό.

Όπως όλα δείχνουν αναμένεται να θανατωθούν 5.000 μίνκ που έχουν βρεθεί θετικά σε μια από τις φάρμες. Τα ζώα εμφανίζουν έντονα τα συμπτώματα του ιού, έχουν πυρετό, ενώ κάποια έχουν καταλήξει στα κλουβιά τους.



Οι κτηνιατρικές αρχές της περιοχής, περιμένουν να λάβουν οδηγίες από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης.

Σε άλλες τρεις φάρμες όμως, έχουμε περίπου 35.000 μινκ, που όμως δεν εμφανίζουν ακόμη συμπτώματα, αν και αρκετά από τα δείγματα βγήκαν θετικά. Προς το παρόν τα ζωντανά βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση και η πορεία της υγείας τους θα καθορίσει το τι μέλλει γενέσθαι.