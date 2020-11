Ευρυτανία

“Ωμέγα εμποδιστής”: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια (εικόνες)

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα έφερε και το πρώτο χιόνι στα Χιονοδρομικά Κέντρα Βελουχίου και Παρνασσού.

Η κακοκαιρία «Ωμέγα εμποδιστής» που πλήττει τη χώρα από την Τετάρτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες και απότομη πτώση της θερμοκρασίας έφερε και το πρώτο χιόνι στα Χιονοδρομικά Κέντρα Βελουχίου και Παρνασσού.

Το χιόνι που έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αρκετό, ώστε να το στρώσει και στα δύο χιονοδρομικά κέντρα.

Βίντεο - φωτογραφίες: evrytanika.gr