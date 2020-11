Μαγνησία

Κορονοϊός - Βόλος: Ανησυχία για τα αυξημένα κρούσματα

Υψηλό ποσοστό θετικότητας στην COVID-19 καταγράφηκε στα “drive through” τεστ που διενεργήθηκαν την Πέμπτη στην πόλη.

(φωτογραφία αρχείου)

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα υψηλά ποσοστά πολιτών που διαγνώστηκαν θετικοί στην COVID-19 σήμερα, κατά τη διάρκεια διενέργειας τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid tests) σε κατοίκους του Βόλου, μέσω δειγματοληψίας και με τη διαδικασία “drive through”.

Στη διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΟΔΥ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έγιναν συνολικά 353 τεστ σε πολίτες και μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 44 δείγματα ήταν θετικά, δηλαδή ποσοστό σχεδόν 13%, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά στον γενικό πληθυσμό του Βόλου, ενώ η πλειοψηφία των ελεγχθέντων είναι ασυμπτωματικοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν μερικές ημέρες ανάλογα τεστ διενεργήθηκαν και από τον Δήμο Βόλου όπου είχε διαπιστωθεί ότι ελέγχθηκαν συνολικά τότε 1.086 πολίτες και βρέθηκαν 88 θετικοί, δηλαδή ποσοστό 8,1%.

Σήμερα, η προσέλευση πολιτών για τα rapid tests, που έγιναν στον χώρο στάθμευσης του Πανθεσσαλικού Σταδίου, ήταν μεγάλη. Η διαδικασία ξεκίνησε από τις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 3 το απόγευμα, ενώ από την πρώτη στιγμή είχαν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές αυτοκινήτων προκειμένου να υποβληθούν στο τεστ οι οδηγοί ή συνοδηγοί, χωρίς κανείς από τους επιβαίνοντες να εξέλθει από το αυτοκίνητο.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός που ήταν “παρών” στη διαδικασία εξέφρασε την ανησυχία του για τα υψηλά ποσοστά θετικότητας στην COVID-19 που εμφάνισαν τα τεστ και δήλωσε προς το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται και τις επόμενες εβδομάδες, προσθέτοντας πως “drive through” rapid tests θα γίνονται καθημερινά σε όλες τις θεσσαλικές πόλεις, δηλαδή Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνει το ίδιο και σε μικρότερες σε πληθυσμό πόλεις. «Σκοπός όλων μας είναι να προσέχουμε, να τηρούμε τους κανόνες προφύλαξης και να αποφύγουμε κάθε συγχρωτισμό» σημείωσε.

Την ανησυχία της για τα θετικά στον COVID-19 περιστατικά εξέφρασε και η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, Δωροθέα Κολυνδρίνη.