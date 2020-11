Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Εκκένωση κλινικής μετά την επίταξη (εικόνες)

Μεταφορά δεκάδων νοσηλευόμενων, προκειμένου το θεραπευτήριο να υποδεχθεί ασθενείς με Covid-19.

Ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου η εκκένωση της μίας από τις δύο ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες επιτάχθηκαν από το υπουργείο Υγείας προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία της πόλης.

Εντός της ημέρας συνολικά 50 ασθενείς θα διακομιστούν από την Γενική Κλινική «Λυσίμαχος Σαραφιανός» στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Κάποιοι από τους ασθενείς της συγκεκριμένης κλινικής είχαν μεταφερθεί εκεί από νοσοκομεία πριν από περίπου μια εβδομάδα.

Το πρωί, συγγενείς νοσηλευόμενων που ανησύχησαν πήραν από μόνοι τους τους δικούς τους ανθρώπους.

Την προσεχή Δευτέρα αναμένονται και οι πρώτες εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στην κλινική, η οποία διαθέτει 100 απλές κλίνες και 4 κρεβάτια στην ΜΕΘ.

Στη συγκεκριμένη κλινική εξυπηρετούνταν και 25 νεφροπαθείς που κάνουν μέρα παρά μέρα αιμοκάθαρση.

Σήμερα και αύριο το προσωπικό της ιδιωτικής κλινικής θα εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση περιστατικών κορονοϊού.

Η εκκένωση της ιδιωτικής κλινικής πραγματοποιείται παρουσία του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη.

Η αρμόδια ΥΠΕ θα αναλάβει την παροχή του κατάλληλου υγειονομικού υλικού, ενώ το υπουργείο Υγείας θα φροντίσει για την κάλυψη των αναγκών σε οξυγόνο

Πηγή: thestival.gr - voria.gr