Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στη μάχη για τον κορονοϊό κινητή μονάδα έξω από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο (εικόνες)

Η ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ενεργοποίησε και το Στρατό. Εικόνες από την προετοιμασία του χώρου

Φορητή μονάδα νοσηλείας στήνεται έξω από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, στο προαύλιο του νοσοκομείου θα στηθεί μονάδα εκτάκτου ανάγκης δυναμικότητας 50 κλινών, καθώς και ακτινολογικό για την αντιμετώπιση περιστατικών κορονοϊού.

Τις προετοιμασίες πρόκειται να επιθεωρήσει αύριο ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο μπήκε στη «μάχη» καθώς οι ΜΕΘ της Θεσσαλονίκης είναι πλέον γεμάτες κι ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται να συμβάλουν στη νοσηλεία ασθενών με Covid-19 και οι ιδιωτικές κλινικές που επιτάχθηκαν.

Η μετακίνηση ασθενών έχει ολοκληρωθεί κι έτσι, οι κλινικές είναι έτοιμες να δεχθούν ασθενείς, ενώ το προσωπικό τους έλαβε εξειδίκευση από καθηγητές που έχουν ήδη φτάσει στη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα.

Ιπποκράτειο ΓΝΘ: Οι ασθενείς νοσηλεύονται υπό ασφαλείς συνθήκες

Mέχρι και σήμερα, όλοι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς, περιθάλπονται υπό δύσκολες, αλλά ασφαλείς συνθήκες τηρώντας τα ιατρικά πρωτόκολλα. Αυτό αναφέρει με σημερινή ανακοίνωσή του το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Ιπποκράτειου.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρει: «Η χώρα μας, όπως και ολόκληρη η ανθρωπότητα, καλείται να αντιμετωπίσει μία πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού.

Στη Βόρεια Ελλάδα και, ειδικότερα, στο Νομό της Θεσσαλονίκης, η διασπορά του ιού είναι πολύ μεγάλη και ο αριθμός των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας είναι ιδιαίτερα υψηλός. Αναλογιζόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης αλλά και την έκδηλη ανησυχία των συμπολιτών μας, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε ότι, μέχρι και σήμερα, όλοι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς, περιθάλπονται υπό δύσκολες, αλλά ασφαλείς συνθήκες τηρώντας τα ιατρικά πρωτόκολλα.

Οι εξαιρετικοί μας ιατροί και νοσηλευτές, το σύνολο του διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού καθώς και η Διοίκηση του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειου, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των νοσηλευομένων, με ενότητα, ομοθυμία και ειλικρινή διάθεση προσφοράς. Όλοι μαζί, ως μια ομάδα, σαν μια οικογένεια, θα δώσουμε τον κοινό αγώνα και θα τα καταφέρουμε».