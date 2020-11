Αιτωλοακαρνανία

Αστυνομικός έσωσε παιδί που πνιγόταν με κέρμα

Η γνώση των πρώτων βοηθειών από τον αστυνομικό έσωσε τη ζωή του παιδιού.

Ένας αστυνομικός έσωσε τη ζωή παιδιού που κατάπιε κέρμα, με αποτέλεσμα να σφηνωθεί στο λαιμό του.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας, το παιδί κατάπιε ένα 50λεπτο, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και η μητέρα του φώναξε για βοήθεια μέσα στην πολυκατοικία.

Ο αστυνομικός, ένοικος της πολυκατοικίας, που είχε λάβει μαθήματα πρώτων βοηθειών, έσπευσε και βοήθησε το παιδί, αποτρέποντας τον πνιγμό του.

Η ευχαριστήρια επιστολή Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και ο πρόεδρος της, Χρήστος Τέγας, μέσα από την επιστολή αυτή, θέλει να εκφράσει τα συγχαρητήρια καθώς και την ευγνωμοσύνη τους, στο πρόσωπο του συναδέλφου αστυνομικού, ο οποίος χάρη την ψυχραιμία και την ταχύτητα, έσωσε ένα 5χρονο από βέβαιο πνιγμό.

Για την ακρίβεια το παιδί κατάπιε ένα πενηντάλεπτο και η μητέρα, ανήμπορη να το βοηθήσει απευθύνθηκε στους ενοίκους της πολυκατοικίας, όπου για καλή τύχη όλων, διέμενε στην πολυκατοικία ο συγκεκριμένος αστυνομικός, που τύγχανε να έχει παρακολουθήσει και μαθήματα πρώτων βοηθειών.

Ευτυχώς που η ανθρώπινη πλευρά ξεχωρίζει αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε

Με εκτίμηση ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων».

Πηγή: agrionionews.gr