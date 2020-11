Χανιά

Εντοπίστηκε πτώμα σε σπίτι

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ. Θρίλερ με σορό σε προχωρημένη σήψη.

Ένα πτώμα εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ακρωτήρι Χανίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης μιας εγκαταλελειμμένης οικίας, ο οποίος μάλιστα είχε αρκετό καιρό να την επισκεφθεί, εντόπισε το πτώμα σε προχωρημένη σήψη.

Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στην Αστυνομία ενώ στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής για την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών του θανάτου.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει όλες τις απαντήσεις, με τις πληροφορίες πάντως να αναφέρουν ότι ο θάνατος επήλθε από παθολογικά αίτια και αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια.

Πηγή: cretapost.gr