Σοκ από τον ξαφνικό θάνατο 28χρονου

Το παλλικάρι κατέρρευσε και "έσβησε" μέσα σε λίγες ώρες.



Σοκάρει την τοπική κοινωνία του Βόλου ο ξαφνικός θάνατος ενός 28χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός εντοπίστηκε πεσμένος έξω από το σπίτι του, στο οποίο συγκατοικούσε με έναν φίλο του..

Ο 28χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών και οι γιατροί κατέβαλαν γενναίες προσπάθειες για να τον σώσουν.

Όμως, δυστυχώς, μέσα σε λίγες ώρες η κατάσταση της υγείας του νέου επιδεινώθηκε περαιτέρω και σήμερα τα ξημερώματα κατέληξε.

Η Αστυνομία χαρακτηρίζει αιφνίδιο τον θάνατο του άτυχου νέου και περιμένει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια θανάτου του.

