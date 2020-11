Λακωνία

Τραγικό τέλος για γυναίκα που πήγε να κάψει χόρτα

Τη ζωή της έχασε μία γυναίκα, ενώ προσπαθούσε να κάψει χόρτα.

Τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια μίας 75χρονης να κάψει χόρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έχασε την ζωή της όταν έπιασε φωτιά την ώρα που προσπαθούσε να κάψει χόρτα σε χωράφι στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Κότρωνα προς Φλομοχώρι στη Μάνη Λακωνίας.

Στην περιοχή είχε μεταβεί μαζί με συγγενικά της πρόσωπα για τη συλλογή του ελαιοκάρπου.

Το περιστατικό διερευνάται από τις Αρχές.

