Σέρρες

Κορονοϊός: Πέθανε ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος

Έφυγε "νικημένος" από τον κορονοϊό ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστάσιος Παπαδόπουλος.



Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Σερρών του ΠΑΣΟΚ και δικηγόρος, Τάσος Παπαδόπουλος, που έχασε τη μάχη που έδινε με τον κορονοϊό

Δικηγόρος στο επάγγελμα, με καταγωγή από το χωριό Καλά Δένδρα, είχε εκλεγεί βουλευτής για πρώτη φορά το 1981 και επανεκλέχθηκε το 1985, ενώ διετέλεσε και Πρόεδρος στο Νοσοκομείο Σερρών.

Στη συνέχεια αφοσιώθηκε στην Νομική επιστήμη. Μάχιμος δικηγόρος ως τέλος της ζωής του υπήρξε άνθρωπος με πολιτική κουλτούρα και ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στους συναδέλφους του όσο και στους Σερραίους.

Με τη γυναίκα του Κερασιώ απέκτησαν δυο παιδιά, τον Χρήστο και τον Κωνσταντίνο.

O Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών εξεδωσε ψήφισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του προσφιλούς συναδέλφου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, πρώην Βουλευτού, γνωστού για την προσωπικότητά του, το ήθος και την πολυετή προσφορά του στην τοπική κοινωνία, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. και αποφάσισε:

Να εκφράσει στην οικογένεια του εκλιπόντος τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράσταση όλων των Δικηγόρων μελών του.

Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του εκλιπόντος.

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό ημερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών