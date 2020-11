Θεσσαλονίκη

Εγνατία Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων

Ποιες μέρες θα κλείσει η Εγνατία Οδός και σε ποιο ύψος.

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας για τρεις ημέρες, αρχής γενομένης από την Τετάρτη, στα τμήματα από Α/Κ Αράχθου έως Α/Κ Παναγιάς της Εγνατίας Οδού, στο πλαίσιο των απαιτούμενων εργασιών ελέγχου των συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας (TMS) σηράγγων και ανοικτής οδοποιίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Εγνατία οδός, την Τετάρτη στις ώρες από 00:00 έως 6:00 πμ θα πραγματοποιηθούν διακοπές και εκτροπές στον ανισόπεδο κόμβο Μετσόβου - ανισόπεδο κόμβου Παναγιάς. Στις 26/11, κατά τις ώρες 00:00 έως 03:00 πμ, θα διακοπεί η κυκλοφορία στους ανισόπεδους κόμβους Αράχθου και Μετσόβου και η κυκλοφορία θα εκτρέπεται στην Ε.Ο. Ιωαννίνων- Τρικάλων.

Στις 27/11, κατά τις ώρες από 00:00 έως 03:00 πμ, θα διακοπεί η κυκλοφορία στους ανισόπεδους κόμβους Περιστερίου έως και Αράχθου (κατεύθυνση προς Ιωάννινα) και αυτή θα εκτρέπεται στην Ε.Ο. Ιωαννίνων- Τρικάλων. Την ίδια ημέρα, από 02:00 έως 06:00 πμ, θα διακοπεί η κυκλοφορία από ανισόπεδο Κόμβο Αράχθου έως ανισόπεδο Κόμβο Περιστερίου (κατεύθυνση προς Γρεβενά).

Οι εργασίες θα εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες λόγω χαμηλού κυκλοφοριακού φόρτου.