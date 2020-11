Ηράκλειο

Ισόβια για τη δολοφονία με ψαλίδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη φυλακή οδηγείται η δράστης του εγκλήματος που είχε συγκλονίσει.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το μικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η 45χρονη γυναίκα που κατηγορείτο για την ανθρωποκτονία του 56χρονου Γάλλου, με τον οποίο έκανε διακοπές το καλοκαίρι του 2019 σε ξενοδοχείο της περιοχής του Τσούτσουρα του δήμου Μινώα Πεδιάδος Ηρακλείου.

Η 45χρονη γυναίκα υποστήριξε ότι το θύμα αυτοτραυματίστηκε - ισχυρισμό που δεν δέχθηκε το δικαστήριο αλλά και η εισαγγελέας της έδρας που νωρίτερα είχε προτείνει την ενοχή της.

Ο θάνατος του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου, οφειλόταν σε τραύματα που προκλήθηκαν με μικρό ψαλίδι.