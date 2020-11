Πέλλα

Συλλήψεις για παράνομο τζόγο εν μέσω καραντίνας (εικόνες)

Δεν..πτοήθηκαν, παρά το γεγονός ότι ήταν σε περιοχή που είναι στο «κόκκινο» λόγω της πανδημίας.

Παράνομο τζόγο, εν μέσω lockdown, έπαιζαν στα γραφεία επιχείρησης στα Γιαννιτσά, έξι άνδρες, που συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία και οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους για διενέργεια παράνομου τυχερού παιχνιδιού και παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, η ΕΛ.ΑΣ. βεβαίωσε εναντίον τους διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και στην περίπτωσή του το πρόστιμο ανέρχεται σε 3000 ευρώ, ενώ για τους υπόλοιπους είναι 300 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της ασφάλειας Πέλλας πραγματοποίησαν χθες, στις 10 το βράδυ, έφοδο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, ύστερα από καταγγελία που προηγήθηκε. Εκεί διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες έπαιζαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο γραφείου μία παραλλαγή του πόκερ.

Σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.450 ευρώ, τραπουλόχαρτα και συσκευασμένες τράπουλες.

Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έφοδος αστυνομικών σε κατάστημα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου συνελήφθησαν 18 άτομα για παράνομη διενέργεια τυχερού παιχνιδιού, τύπου καζίνο. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία και η δίκη τους αναβλήθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου.