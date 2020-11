Θεσσαλονίκη

Συγκλονίζει γιατρός με κορονοϊό: με τον αναπνευστήρα βοηθούσα τους ασθενείς δίπλα μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο παθολόγος που νόσησε, νοσηλεύτηκε και βγήκε νικητής περιγράφει την πρωτόγνωρη εμπειρία του και στέλνει μήνυμα σε όλο τον κόσμο.

Την εμπειρία που είχε ως ασθενής με κορονοϊό περιέγραψε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο παθολόγος Αντώνης Στόιτσας.

Ο γιατρός που έγινε ασθενής έκανε λόγο για νόσο που αποδυναμώνει όσους τη φέρουν και σημείωσε πως «κάθε μέρα που περνά δυναμώνω, σήμερα νιώθω έτοιμος για δράση».

«Περίπου 20 μέρες μέσα στο νοσοκομείο, ήταν μια τραυματική αλλά και τρομακτική εμπειρία», είπε, εξηγώντας ότι, «προσπαθούσα ως γιατρός να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως ασθενής, με τον αναπνευστήρα, τους συνασθενείς μου».

Αυτό που τον συγκλόνισε ήταν η περίπτωση ενός 57χρονο χωρίς υποκείμενα νοσήματα, τον οποίο και περιέγραψε ως «δραστήριο επιχειρηματία», που όμως λίγο μετά την εισαγωγή του, «άρχισε η σταδιακή επιδείνωση, μέχρι που άρχισε η διασωλήνωση».

«Προσπαθούσα να τον βοηθήσω ώστε να αποφύγει τη διασωλήνωση. ‘Πάρε τηλέφωνο την Έλενα και πες της ότι πάω μέσα. Την έχω αφήσει σε ένα πέλαγο’, του είπε προτού διασωληνωθεί. Δυστυχώς, πριν από δυο –τρεις μέρες με πήρε η γυναίκα του ότι πέθανε.

«Τέτοιες ώρες δημιουργούνται ισχυρότεροι δεσμοί με τους ασθενείς», τόνισε ο γιατρός και ερωτηθείς για τα συναισθήματα των ασθενών με κορονοϊό, είπε απλά ότι, «στόχος είναι να κερδίσεις τη μάχη, να σώσεις τη ζωή σου».

«Εκείνες τις ώρες σκέφτεσαι τη γυναίκα, τα παιδιά, τους γονείς, τη δουλειά σου. Εκεί μέσα ζεις όλη την αγωνία του καθενός από εμάς», συμπλήρωσε κι έστειλε μήνυμα σε όλον τον κόσμο, πως «καλά είναι τα χειροκροτήματα, όμως πρέπει να βοηθήσουν οι πάντες, νέοι και μεγάλοι, να σεβαστούν τους κανόνες και τα μέτρα ώστε να στηριχθούν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία».

Ο ίδιος άλλωστε, παρά το ότι είχε ένα μήνα μέχρι να βγει στη σύνταξη, έχει ήδη ζητήσει την εξάμηνη παράταση ώστε όπως είπε «όταν έχω ανοσία να επιστρέψω και να βοηθήσω ουσιαστικά».