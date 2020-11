Ηράκλειο

Διαρρήκτης επιστρέφει για να πάρει τα… εργαλεία του (βίντεο)

Ο δράστης της διάρρηξης προκάλεσε μεγαλύτερη ζημιά από τα κέρδη του.

Διαρρήκτης μπήκε σε περίπτερο περιοχής του Ηρακλείου χρησιμοποιώντας πένσα.

Ο άγνωστος τράβηξε το συρτάρι της ταμειακής, πήρε λίγα κέρματα και τράπηκε σε φυγή.

Όταν συνειδητοποίησε ότι ξέχασε τα σύνεργα του, επέστρεψε για να τα πάρει.

Όπως είπε υπάλληλος του περιπτέρου «Πήρε δύο - τρία κέρματα».

Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό, μέσα σε λίγες ημέρες, στην περιοχή γύρω από τη λεωφόρο Ικάρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον ίδιο δράστη που, την Παρασκευή, λήστεψε από περίπτερο επί της Λεωφόρου Ικάρου το ποσό των - περίπου - 100 ευρώ.

Μάλιστα ο δράστης, ένας 30χρονος, συνελήφθη για τη ληστεία της Παρασκευής, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: neakriti.gr