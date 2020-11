Ηράκλειο

Τον “τσάκωσαν” με κοκαΐνη

Πώς έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας.

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

H σύλληψή του έγινε στη διάρκεια ελέγχου κατά τον οποίο ο ημεδαπός εντοπίστηκε να έχει δώδεκα αυτοσχέδιες συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 6,5 γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το χρηματικό πόσο των 1.425 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.